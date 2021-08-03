Серебряный призер ОИ-2020 в Токио Риз завершила карьеру, повторив уникальный рекорд

Риз завоевала медаль на 3-й для себя Олимпиаде

Бритни Риз / фото - Getty Images

Олимпийская чемпионка-2012 года Бритни Риз завершила карьеру после выступления на Олимпиаде в Токио, Япония. Американке удалось завоевать серебряную медаль, уступив лишь лучшему результату сезона в исполнения Малайки Михамбо.

34-летняя Риз – стала третьей легкоатлеткой, которой удалось завоевать 3 олимпийские медали в прыжках в длину.

Напомним, украинка Марина Бех-Романчук не смогла попасть на пьедестал.