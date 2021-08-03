Последний шанс упущен. Украина впервые в истории осталась без медали Олимпиады в спортивной гимнастике
Серебряный призер ОИ-2020 в Токио Риз завершила карьеру, повторив уникальный рекорд
Риз завоевала медаль на 3-й для себя Олимпиаде
3 августа 13:03
Бритни Риз / фото - Getty Images
Олимпийская чемпионка-2012 года Бритни Риз завершила карьеру после выступления на Олимпиаде в Токио, Япония. Американке удалось завоевать серебряную медаль, уступив лишь лучшему результату сезона в исполнения Малайки Михамбо.
34-летняя Риз – стала третьей легкоатлеткой, которой удалось завоевать 3 олимпийские медали в прыжках в длину.
Напомним, украинка Марина Бех-Романчук не смогла попасть на пьедестал.