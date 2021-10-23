Сборная Австралии по легкой атлетике в полном составе ушла на карантин в Токио-2020
Шок. Бронзовый призер ЧМ-2019 Алекс Киньонес застрелен у себя на родине
Эквадорскому спринтеру было 32 года
12:57
Алекс Киньонес / Фото - bayl.euТитулованный эквадорский легкоатлет Алекс Киньонес был убит в Гуаякиле, в городе, в котором он проживал. Об этом сообщает El Caso.
Трагедия произошла вечером 22 октября. По словам свидетелей, убийцы, одетые в костюмы, похожие на полицейскую форму, высадились из автомобиля в торговом районе и застрелили двух людей, включая Киньонеса.
Алексу было 32 года. В 2019 году он стал бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 200 м.
Киньонес не смог участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио – он был дисквалифицирован за то, что за не предоставлял допинг-офицерам информацию о своем местонахождении.
А тем временем Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила имена номинанток, которые претендуют на звание лучшей легкоатлетки года в мире.
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