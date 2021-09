Спортсменка из Бурунди побила мировой рекорд, который держался 27 лет

Фото: Getty Images

Бегунья из Бурунди Франсина Нийонсаба установила новый мировой рекорд на дистанции 2000 м.

На соревнованиях Всемирного континентального тура в Загребе легкоатлетка финишировала с результатом 5:21.56 минут. Предыдущее достижение на открытом воздухе равнялось – 5:25.36 м и было установлено в июле 1994 года. В помещении рекорд – 5:23.75 м.

This is how Francine Niyonsaba obliterated the women's 2000m world record #ContinentalTourGold pic.twitter.com/JhCzVCapmW https://t.co/Sea05dbzVz