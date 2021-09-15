Спортсменка из Бурунди побила мировой рекорд, который держался 27 лет

Бег на 2000 метров не входит в программу Олимпийских игр

Фото: Getty Images

Бегунья из Бурунди Франсина Нийонсаба установила новый мировой рекорд на дистанции 2000 м.

На соревнованиях Всемирного континентального тура в Загребе легкоатлетка финишировала с результатом 5:21.56 минут. Предыдущее достижение на открытом воздухе равнялось – 5:25.36 м и было установлено в июле 1994 года. В помещении рекорд – 5:23.75 м.

This is how Francine Niyonsaba obliterated the women's 2000m world record #ContinentalTourGold pic.twitter.com/JhCzVCapmW https://t.co/Sea05dbzVz — AW (@AthleticsWeekly) September 14, 2021

Отметим, что дистанции 2000 м не входит в программу Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Что касается Нийонсаба, то она является серебряным призером ОИ-2016 на дистанции 800 м.

Напомним, на соревнованиях в Загребе также выступила украинка Анна Рыжикова, которая заняла второе место в своей дисциплине.