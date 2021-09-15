Украинки взяли три награды Всемирного континентального тура

На призовые места взошли Рыжикова, Ткачук и Килипко

Фото: Getty Images

14 сентября в хорватском Загребе и швейцарской Беллинцоне прошли старты Всемирного континентального тура.

В Загребе Анна Рыжикова с результатом 54,87 секунды заняла второе место на дистанции 400 метров с барьерами. На этих же соревнованиях другая украинка Мария Синей стала 12-й в тройном прыжке.

В Беллинцоне Виктория Ткачук (400 м с барьерами) финишировал третьей (54.75 с). Помимо этого Мария Килипко заняла второе место в прыжках с шестом (4,50 м).