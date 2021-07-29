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Стали известны имена украинских легкоатлетов, которых отстранили от ОИ-2020

Причина – нарушение антидопинговых правил
Olympics Токио-2020
09:28
Стали известны имена украинских легкоатлетов, которых отстранили от ОИ-2020
Фото: Getty Images

Накануне стало известно, что независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) не допустил 20 спортсменов к Олимпийским играм 2020 в Токио.

Среди них есть три представителя Украины – Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Чорномаз (эстафета 4х400 м).

За несколько недель до начала ОИ легкоатлеты должны были сдать три внесоревновательные допинг-пробы. Украинцы этого не сделали, а поэтому были отстранены от Токио-2020.

Ранее Юлию Елистратову отстранили от Олимпиады за день до ее старта на Играх.

Напомним, украинский олимпийский чемпион Рио-2016 был дисквалифицирован еще в январе. Недавно он признался, что ему грозит отстранение на четыре года.

Сергей Остапенко
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Назар Коваленко Михаил Гаврилюк

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Новости: Легкая атлетика

Стали известны имена украинских легкоатлетов, которых отстранили от ОИ-2020
Стали известны имена украинских легкоатлетов, которых отстранили от ОИ-2020
Токио-2020
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