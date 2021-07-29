Стали известны имена украинских легкоатлетов, которых отстранили от ОИ-2020

Причина – нарушение антидопинговых правил

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Накануне стало известно, что независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) не допустил 20 спортсменов к Олимпийским играм 2020 в Токио.

Среди них есть три представителя Украины – Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Чорномаз (эстафета 4х400 м).

За несколько недель до начала ОИ легкоатлеты должны были сдать три внесоревновательные допинг-пробы. Украинцы этого не сделали, а поэтому были отстранены от Токио-2020.

Ранее Юлию Елистратову отстранили от Олимпиады за день до ее старта на Играх.

Напомним, украинский олимпийский чемпион Рио-2016 был дисквалифицирован еще в январе. Недавно он признался, что ему грозит отстранение на четыре года.