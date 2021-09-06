Ткачук вслед за Рыжиковой отобралась в финал Бриллиантовой лиги
Ткачук: Это моя первая победа на соревнованиях такого уровня
Украинка хочет продолжить успешные выступления в Цюриху
19:38
Виктория Ткачук / Фото: Инстаграм
Украинская бегунья на 400 метров с барьерами Виктория Ткачук в Instagram
прокомментировала свою победу на Мемориале Камилы Сколимовской в Хожуве.
«Это моя первая победа на соревнованиях такого уровня!
Спасибо каждому за поддержку! Вы невероятны! Следующая остановка: Zurich Diamond League Final».
Напомним, следом за Ткачук в Польше финишировала украинка Анна Рыжикова.
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