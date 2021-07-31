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Ткачук: «Настроение – боевое, хочу показать свои лучшие секунды»
Украинка побежит в полуфинале ОИ-2020 на 400 метров с барьерами
22:40
Виктория Ткачук / фото - ФЛАУ
Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук поделилась мыслями о полуфинальном забеге на 400 метров с барьерами на Олимпиаде-2020 в Токио, Япония. Украинка пожаловалась на акклиматизацию в эфире UA:Перший, но заверила, что сейчас уже все в порядке
«Сложно было перестроиться по времени, но, думаю, я уже адаптировалась.Полуфинал состоится 2 августа.
В Украине во время соревнований было около 3 ночи, это сначала давало о себе знать, не очень хорошо чувствовала свое тело в течение недели. Но сейчас все хорошо, настроение – боевое, показать лучшие секунды тут, я буду счастлива от этого».
Недавно стала известна причина, по которой обладательница национального рекорда может не побежать в полуфинале.
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