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Ткачук – о ситуации с Тимановской в Токио-2020: «Это был такой хайп»

Украинская легкоатлетка раскритиковала спортсменку из Беларуси

Легкая атлетика
14:33
Ткачук – о ситуации с Тимановской в Токио-2020: «Это был такой хайп»
Виктория Ткачук / Фото - Facebook
Участница Токио-2020, украинская легкоатлетка Виктория Ткачук в интервью YouTube-каналу «От души в душу» высказалась относительно ситуации с белоруской бегуньей Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в столице Японии.

«Ну так случилось, провтыкали с этими пробами, у нас тоже так втыкали. Но не пробежать эстафету... тем более это ей не мешало никак, ее виду программы. От нее результата не требовали, и, возможно, она даже не бежала бы ее. Это был такой хайп».


«Статуя одной спортсменки. Я готова чуть ли не ударить ее за то, что она делает раздор в команде. Я бы не сделала так, как она сделала. Независимо от того, какая ситуация в стране. Кричать и бить себя в грудь относительно поддержки какой-либо позиции, когда ты приехала свое дело сделать, и ты мечтала об этом, а потом начинать какие-то обращения делать. Зачем?».



Напомним, НОК Беларуси из-за критики руководства сборной по легкой атлетике снял Тимановскую с Олимпийских игр и пытался насильно депортировать. Затем легкоатлетка попросила защиты у МОК и политического убежища в Польше.
Владимир Кириченко
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Виктория Ткачук Кристина Тимановская

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