Рыжикова и Ткачук завоевали второе и третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Ткачук выиграла турнир в Праге с олимпийским нормативом
Виктория стала второй украинкой, с олимпийским нормативом на этой дистанции
10:49
Виктория Ткачук / Фото: YouTube
7 июня на мемориале Йозефа Одложила в Праге украинка Виктория Ткачук на дистанции 400 метров с барьерами выполнила олимпийский норматив, показав результат в 55.10 с и выиграв забег.
Отметим, что ранее олимпийский норматив по бегу на 400 метров с барьерами выполнила Анна Рыжикова.
Также в забеге в Праге бежала украинка Мария Миколенко, которая финишировала третьей с лучшим результатом сезона – 57.62 с.
Напомним, ранее Ткачук на чемпионате Европы в составе сборной Украины стала пятой в эстафете.
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