Ткачук выиграла турнир в Праге с олимпийским нормативом

Виктория стала второй украинкой, с олимпийским нормативом на этой дистанции





Виктория Ткачук / Фото: YouTube

7 июня на мемориале Йозефа Одложила в Праге украинка Виктория Ткачук на дистанции 400 метров с барьерами выполнила олимпийский норматив, показав результат в 55.10 с и выиграв забег.



Отметим, что ранее олимпийский норматив по бегу на 400 метров с барьерами выполнила Анна Рыжикова.

Также в забеге в Праге бежала украинка Мария Миколенко, которая финишировала третьей с лучшим результатом сезона – 57.62 с.

Напомним, ранее Ткачук на чемпионате Европы в составе сборной Украины стала пятой в эстафете.