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Ткачук: «За шестое место на Олимпиаде мне дали 396 тысяч гривен»

Выплата была не от государства
Легкая атлетика
17 сентября 21:59
Ткачук: «За шестое место на Олимпиаде мне дали 396 тысяч гривен»
Скриншот

Украинская легкоатлетка, специализирующаяся на беге на 400 м с барьерами, Виктория Ткачук рассказала о выплате, которую она получила от донецкой области за шестое место на Олимпийских играх-2020:

«От региона мне есть достаточно неплохая премия. Ни одна область не дает премию, даже за медаль.

За шестое место премия 396 тысяч гривен. Донецкая область».


От государства пока премиальных не было.

Ранее Ткачук рассказала о сексе на Олимпийских играх.

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Виктория Ткачук

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