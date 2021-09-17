Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»

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Украинская бегунья Виктория Ткачук рассказала о внимании мужчин на Олимпийских играх.

26-летняя спортсменка побывала уже на двух Олимпиадах – в Рио-2016 и Токио-2020:

В Рио выдавали презервативы, в Токио – нет. Еще была такая тема, что в Рио установили специальные автоматы с презервативами. Их поставили в таких местах, что в нычку взять не получится. И они еще так громко шумели! Когда человек подходил и брал презервативы, все на него смотрели. Можно было сразу намекать на секс. Я, кстати, тоже брала презервативы – много домой привезла.

Подкатывали ли мужики на Олимпиаде? Было. Чуть-чуть было. Завлекух не было, но взгляды были. Если бы я на них ответила – можно было бы проверять кровати. Но не было такого, что меня позвали, а я сразу пошла».