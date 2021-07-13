USADA предложило изменить правила тестирования на марихуану после дисквалификации лидера своей сборной

Месячное отстранение Ричардсон не позволит американке выступить на Играх в Японии

Ша’Кэрри Ричардсон / Фото: Instagram

Антидопинговое агентство США (USADA) предложило сделать более гибкими правила допинг-тестирования на марихуану. USADA беспокоит подход WADA к проверке на каннабис.



В письме главы USADA Трэвиса Тайгерта Конгрессу США говорится, что текущая процедура определения следов марихуаны (анализ мочи) не всегда позволяет выявить употребление марихуаны во время соревнований (что запрещено), но может зафиксировать ее использование во внесоревновательный период (что разрешено).

Анализ слюны или крови на самом деле является лучшим способом для определения использования в день соревнований и для того, чтобы не фиксировать употребление за несколько дней до соревнований.

Причиной возобновления диалога по поводу употребления каннабиса спортсменами стала дисквалификация американской бегуньи Ша’Кэрри Ричардсон, которая могла принести на Олимпийских Играх-2020 медаль сборной США.

Напомним, что на звезду НБА Джеймса Хардена завели уголовное дело за употребление марихуаны.