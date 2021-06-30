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Усэйн Болт: «Если бы я серьезно подошел к делу, когда был моложе, то мог выиграть, наверное, четыре Олимпиады»

Легендарный ямайский спринтер – о своей спортивной карьере

Легкая атлетика
13:58
Усэйн Болт: «Если бы я серьезно подошел к делу, когда был моложе, то мог выиграть, наверное, четыре Олимпиады»
Усэйн Болт / Фото - health.economictimes.indiatimes.com
Восьмикратный олимпийский чемпион, мировой рекордсмен в беге на 100 и 200 м, ямаец Усэйн Болт ответил на вопрос касательно сожаления в каких-либо моментах своей спортивной карьеры.

Цитирует Болта olympics.com.

«Я бы не назвал это сожалением, потому что все происходит не случайно, но я хотел бы стать серьезнее пораньше. Если бы я серьезно подошел к делу, когда был моложе, то я бы мог выиграть, наверное, четыре Олимпиады (Болт побеждал на Играх 2008, 2012 и 2016 годов – прим.). У меня был большой талант, но я был ленивый и не хотел много тренироваться. Так что я бы сказал самому себе из прошлого: «Слушай, стань посерьезнее и ты сможешь добиться просто небывалых высот!».


Ранее Болт с уверенностью заявил, что его мировые рекорды в беге на дистанциях 100 и 200 м не будут побиты на Олимпийских играх в Токио.
Владимир Кириченко
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