Усэйн Болт – о рекордах на 100 и 200 м: «Не думаю, что спортсмены находятся на достаточном уровне»
Усэйн Болт: «Если бы я серьезно подошел к делу, когда был моложе, то мог выиграть, наверное, четыре Олимпиады»
Легендарный ямайский спринтер – о своей спортивной карьере
13:58
Усэйн Болт / Фото - health.economictimes.indiatimes.comВосьмикратный олимпийский чемпион, мировой рекордсмен в беге на 100 и 200 м, ямаец Усэйн Болт ответил на вопрос касательно сожаления в каких-либо моментах своей спортивной карьеры.
Цитирует Болта olympics.com.
«Я бы не назвал это сожалением, потому что все происходит не случайно, но я хотел бы стать серьезнее пораньше. Если бы я серьезно подошел к делу, когда был моложе, то я бы мог выиграть, наверное, четыре Олимпиады (Болт побеждал на Играх 2008, 2012 и 2016 годов – прим.). У меня был большой талант, но я был ленивый и не хотел много тренироваться. Так что я бы сказал самому себе из прошлого: «Слушай, стань посерьезнее и ты сможешь добиться просто небывалых высот!».
Ранее Болт с уверенностью заявил, что его мировые рекорды в беге на дистанциях 100 и 200 м не будут побиты на Олимпийских играх в Токио.