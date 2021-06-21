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Усэйн Болт стал отцом во второй раз. Теперь у него трое детей
В семье легкоатлета родились близнецы
13:39
Усэйн Болт / фото - Sky News
Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт стал отцом во второй раз. Чуть больше года назад его возлюбленная Кейси Беннетт подарила ему дочь Олимпию, а в июня у пары родились мальчики близнецы.
Сыновей назвали Сейнт-Лео и Тандер.
Напомним, что о рождении первого ребенка Болта объявил лично премьер-министр Ямайки.
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