В силу вступили обновленные правила движения спортсменов в пределах беговой дорожки

Этот вопрос был на повестке дня Всемирного комитета по легкой атлетике с 2018 года

Фото: marca.com

Смягчение правил, касающихся нарушений границ индивидуальных беговых дорожек вступают в силу с сегодняшнего дня (1 ноября 2021 года). Они были согласованы в марте и июле 2021 года и могут быть занесены в Книгу правил.

Территориальные федерации и федерации-члены уведомляются о всех изменениях правил непосредственно после заседания Совета, на котором принимается решение.

С января 2018 года в повестку дня Всемирного комитета по легкой атлетике включались изменения правил, касающихся нарушений границ индивидуальных беговых дорожек.

На чемпионате мира по легкой атлетике в Бирмингеме в марте того же года 21 человек был дисквалифицирован за нарушение правил, и с тех пор ведутся активные дебаты по поводу их смягчения.

Теперь допускаются некоторые нарушения правил одиночного забега, но они приводят к дисквалификации, если повторяются одним и тем же спортсменом или в одной и той же эстафетной команде.

В перечень были добавлены еще два исключения, в соответствии с которыми нарушение правил использования полос не должно приводить к немедленной дисквалификации.