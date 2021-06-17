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Всему виной буррито. Рекордсменка США не поедет на Олимпиаду из-за положительной допинг пробы

Легкоатлетка утверждает, что запрещенный препарат мог оказаться в мексиканской еде
Легкая атлетика
11:40
Всему виной буррито. Рекордсменка США не поедет на Олимпиаду из-за положительной допинг пробы
Шелби Хулихан / фото - Medialeaks

Обладательница рекорда США в беге на 1500 и 5000 метров Шелби Хулихан не поедет на Олимпийские Игры в Токио из-за положительной допинг-пробы.

Издание Today cообщило, что Антидопинговое агентство США отстранило ее от участия в соревнованиях на четыре года.

Сама легкоатлетка употребление запрещенных препаратов отрицает. Вместе с командой они уверены, что причиной положительного теста могло стать мексиканское буррито со свининой, которое она съела за 10 часов до сдачи теста. Об этом Хулихан написала в своем Instagram.

«В ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) не раз говорили о том, что употребление свинины может привести к ложноположительному результату на нандролон, поскольку некоторые виды свиней производят его естественным образом в больших количествах». 

XSPORT ранее публиковал подборку из самых странных оправданий попадания допинга в организм. 

Антон Кривенко
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