WADA может разрешить спортсменам употреблять марихуану

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняТо, что Вернидуб умеет играть против «Шахтера», – миф. Вместе с «Зарей» он отбирал очки у «горняков» считанные разы
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 2
Сегодня 8
Завтра 15
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Окончен
19:45 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Окончен
22:00 Барселона - Бавария 0:3 Окончен
22:00 Динамо - Бенфика 0:0 Окончен
22:00 Вильярреал - Аталанта 2:2 Окончен
22:00 Лилль - Вольфсбург 0:0 Окончен
22:00 Челси - Зенит 1:0 Окончен
22:00 Мальме - Ювентус 0:3 Окончен
Теннис (4 события из 22) показать все
WTA 2021 (Luxembourg, Luxembourg)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Леся Цуренко - Алиаксандра Саснович 0:2 Окончен
WTA 2021 (Portoroz, Slovenia)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
12:00 Katarina Zavatska - Кэти Бултер 0:2 Окончен
15:35 Даяна Ястремская - Жасмин Паолини 0:1 Окончен
17:40 Сара Эррани - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Бешикташ - Боруссия Дортмунд 0:2 2-й тайм
19:45 Шериф - Шахтер 2:0 2-й тайм
Футбол (8 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Бешикташ - Боруссия Дортмунд 0:2 2-й тайм
19:45 Шериф - Шахтер 2:0 2-й тайм
22:00 Брюгге - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Манчестер Сити - РБ Лейпциг -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Порту -:- Запланирован
22:00 Ливерпуль - Милан -:- Запланирован
22:00 Спортинг - Аякс -:- Запланирован
22:00 Интер - Реал -:- Запланирован
Футбол (15 событий из 15) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Галатасарай - Лацио -:- Запланирован
19:45 Локомотив Москва - Марсель -:- Запланирован
19:45 Митьюлланд - Лудогорец -:- Запланирован
19:45 Црвена Звезда - Брага -:- Запланирован
19:45 Байер - Ференцварош -:- Запланирован
19:45 Бетис - Селтик -:- Запланирован
19:45 Динамо Загреб - Вест Хэм -:- Запланирован
19:45 Рапид Вена - Генк -:- Запланирован
22:00 Брондбю - Спарта Прага -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Лион -:- Запланирован
22:00 Монако - Штурм -:- Запланирован
22:00 ПСВ - Реал Сосьедад -:- Запланирован
22:00 Лестер - Наполи -:- Запланирован
22:00 Айнтрахт - Фенербахче -:- Запланирован
22:00 Олимпиакос - Антверпен -:- Запланирован

WADA может разрешить спортсменам употреблять марихуану

Данный вопрос будет рассмотрен в 2022 году
Легкая атлетика
15:18
WADA может разрешить спортсменам употреблять марихуану
Фото: LIGA.net

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пересмотрит статус каннабиса в списке запрещенных веществ, сообщает Reuters.

Инициатива исходит от антидопингового агентства США (USADA). В 2022 году будет проведено специальное исследование по данному вопросу.

Подобное развитие событий стало возможно из-за американской легкоатлетки ШаКарри Ричардсон. 21-летняя бегунья была отстранена от участия на Олимпийских игра-2020 из-за того, что в ее крови нашли следы марихуаны.

Ричардсон не стала отрицать вину, однако объяснила, что запрещенное вещество помогало ей справиться с потерей матери.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

WADA

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Известно, что сборная России нанесет вместо герба на форму чемпионата мира
Известно, что сборная России нанесет вместо герба на форму чемпионата мира
Футзал
30 августа 19:24
6

Новости: Легкая атлетика

Спортсменка из Бурунди побила мировой рекорд, который держался 27 лет
Спортсменка из Бурунди побила мировой рекорд, который держался 27 лет
15:44
WADA может разрешить спортсменам употреблять марихуану
WADA может разрешить спортсменам употреблять марихуану
15:18
Украинки взяли три награды Всемирного континентального тура
Украинки взяли три награды Всемирного континентального тура
11:19
Ткачук: «В наше время невозможно пройти мимо допинг-контроля, потому что они часто приезжают домой»
Ткачук: «В наше время невозможно пройти мимо допинг-контроля, потому что они часто приезжают домой»
14 сентября 17:39
Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион и действующий обладатель мирового рекорда Юрий Седых
Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион и действующий обладатель мирового рекорда Юрий Седых
14 сентября 14:39
Левченко превзошла Геращенко и стала третьей на турнире в Берлине
Левченко превзошла Геращенко и стала третьей на турнире в Берлине
12 сентября 20:03
Стали известны гонорары украинских легкоатлетов за участие в «Бриллиантовой лиге»
Стали известны гонорары украинских легкоатлетов за участие в «Бриллиантовой лиге»
11 сентября 10:09
Магучих: «По завершению сезона хотелось бы поставить точку в одном вопросе»
Магучих: «По завершению сезона хотелось бы поставить точку в одном вопросе»
10 сентября 12:35
Проценко занял второе место в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги
Проценко занял второе место в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги
10 сентября 07:40
Все новости

Популярные новости

Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Спортивная гимнастика
11 сентября 21:33
42
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Дзюдо
11 сентября 10:31
13
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 сентября 17:26
35
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Волейбол
11 сентября 15:12
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 09:55
15
«Энтони, ты суперзвезда». Усик дал понять, что Джошуа проиграет
«Энтони, ты суперзвезда». Усик дал понять, что Джошуа проиграет
Бокс Профессиональный бокс
14 сентября 09:12
17
Все новости

Анонсы

Лига чемпионов. «Шериф» забил «Шахтеру». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Шериф» забил «Шахтеру». Онлайн трансляция
20:00
Чемпионат Европы. Чехия — Словения. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат Европы. Чехия — Словения. Видео трансляция
20:00
Лига чемпионов. «Интер» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Интер» – «Реал». Онлайн трансляция
22:00
Лига конференций. «Будё-Глимт» – «Заря». Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Будё-Глимт» – «Заря». Онлайн трансляция
16 сентября 22:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
«Пьяный мастер»
TV
«Пьяный мастер»
17 сентября 22:40
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
18 сентября 10:40
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
18 сентября 15:35
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
19 сентября 16:15
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00