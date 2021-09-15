WADA может разрешить спортсменам употреблять марихуану

Данный вопрос будет рассмотрен в 2022 году

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пересмотрит статус каннабиса в списке запрещенных веществ, сообщает Reuters.

Инициатива исходит от антидопингового агентства США (USADA). В 2022 году будет проведено специальное исследование по данному вопросу.

Подобное развитие событий стало возможно из-за американской легкоатлетки ШаКарри Ричардсон. 21-летняя бегунья была отстранена от участия на Олимпийских игра-2020 из-за того, что в ее крови нашли следы марихуаны.

Ричардсон не стала отрицать вину, однако объяснила, что запрещенное вещество помогало ей справиться с потерей матери.