Жульжик с личным рекордом завоевала серебро на юниорском чемпионате Европы

18-летняя украинка Светлана Жульжик стала вице-чемпионкой Европы среди юниоров.

Легкоатлетка второй пробежала дистанцию на 800 метров в соревнованиях в Таллине, Эстония. Более того – Жульжик за 2 дня до своего 19-летия установила личный рекорд в дисциплине – 2:04.02. Отметим, что 2-е и 4-е место в Таллине разделили лишь 0,09 секунды.

Компанию украинке на пьедестале составили представительницы Швейцарии Одри Верро и Валентина Розамилия, которые обогнали ее в полуфинале.

Видео финиша.

