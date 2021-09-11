Албон: «Здорово видеть прогресс Williams, с нетерпением жду возможности помочь команде»
Албон – о переходе в Williams: «Поддержка Расселла была важна»
Алекс и Джордж являются хорошими друзьями
Алекс Албон / фото - Getty Images
Резервный пилот Red Bull Алекс Албон рассказал о том, что Джордж Расселл поддержал его кандидатуру при обсуждении перехода в Williams.
Стоит отметить, что Албон и Расселл являются хорошими друзьями детства.
Алекса цитирует портал GP Fans:
«Да, его поддержка была важна. Понятно, что мы с Джорджем близкие друзья – и можно даже сказать, что поддержка Джорджа была слишком сильной. Я даже помню, как люди в руководстве в шутку говорили: «Мы не можем принимать во внимание мнение Джорджа – понятно, что он всегда будет тебя поддерживать». Хотя понятно, что все проходило в дружелюбной атмосфере.
В любом случае, я должен Джорджу пару пинт пива. Надеюсь, в ближайшее время вместе поужинаем и сможем отпраздновать оба наших перехода».
Алекс Албон в следующем сезоне продолжит карьеру в Williams, где заменит уходящего в Mercedes Джорджа Расселла.
Комментарии 0