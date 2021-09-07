Alfa Romeo может получить 30 миллионов евро за второе место в команде

Alpine и китайские спонсоры хотят для Чжоу место в команде Формулы-1

Чжоу Гуанью / Фото: Alpine

Пилот Ф-2 и член юниорской команды Alpine Чжоу Гуанью в следующем сезоне может попасть в «Королеву автоспорта».



Как сообщает RMC Motori, французский коллектив предлагает Alfa Romeo за место в команде для своего юниора 30 миллионов евро поддержки китайских спонсоров. Отметим, что в следующем сезоне на место Кими Райкконена придет его соотечественник Валттери Боттас.

Отметим, что Чжоу уже дебютировал в Ф-1, проведя за Alpine пятничные тесты.