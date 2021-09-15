Алонсо: «Меня мотивирует стремление выиграть третий титул»
Алонсо: «Alpine – лучшая команда из середняков»
Испанец рассказал, чего ждет от оставшихся гонок
Фернандо Алонсо / фото - newsdirectory3.com
Пилот Alpine Фернандо Алонсо поделился своими ожиданиями от оставшихся гонок.
Испанца цитиурет Motorsport Week:
«Думаю, у всех будут взлеты и падения. По ходу последних трех этапов мы видели, как скорость скакала по отношению к соперникам. В Спа мы нормально смотрелись на сухой трассе, а под дождем – нет, в Зандворте весь уик-энд были в порядке, в Монце – нет. Наверное, это зависит от трассы. Не знаю точно, что получится в России, Турции и Остине. Думаю, ситуация улучшится. Я бы сказал, мы ожидали, что Монца окажется одной из худших трасс для Alpine.
Пожалуй, у нас не быстрейший болид в средней группе, но, похоже, лучшая команда из середняков. Это позволяет набирать больше очков по воскресеньям».
Фернандо Алонсо рассказал о своей главной мотивации в Формуле-1.
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