Алонсо: «Alpine по-прежнему не решила всех проблем»

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Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего сезона «Королевы автоспорта»:



Думаю, сейчас мы в лучшей форме, чем были в марте прошлого года в Бахрейне. Хотя есть еще пара вещей, которые мы, впрочем, сможем исправить – я в этом уверен. Думаю, в первую очередь нам нужно догонять соперников в вопросе двигателя – вот почему мы начали этот новый проект. А также нужно догонять в вопросе аэродинамической эффективности болида.

При этом сложно сказать, какими будут отрывы между командами, так что в данный момент остается только надеяться на лучшее. И я понимаю, что такие надежды питают все команды. Не только мы, но и все остальные в этом году окажутся на неизведанной территории.

В то же время нам должно помочь активное введение потолка бюджетов. Потому что благодаря этому ведущие команды больше не смогут пользоваться безграничными бюджетами и ресурсами. Теперь бюджеты будут более-менее одинаковыми у всех, а дальше все зависит от нас – нужно построить хорошую машину. Если же мы этого не сделаем, то будет нужно извлечь урок из допущенных ошибок. Но у команд больше нет оправданий в духе «у нас не такой большой бюджет», или «у нас просто меньше ресурсов», или «они используют две аэродинамические трубы» и так далее. Все, этого больше нет. И все зависит от нас.