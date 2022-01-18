Алонсо: «Мой возраст мне кажется скорее преимуществом»
Четырехкратный чемпион Ф-1 расстался с Alpine
Прост остался недоволен, что об этом стало известно через прессу
Алонсо и Прост (по центру) / Фото: Marca
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост в своем Instagram подтвердил, что больше не занимает должность советника в Alpine.
Информация об этом появилась накануне в издании Austosport. Француз выразил недовольство тем, что обо всем стало известно через прессу:
Я очень разочарован тем, как об этом стало известно. У нас с Alpine была договоренность, что мы сделаем объявление вместе. Прошу прощения, но это неуважительно!
Я отклонил предложение о продлении на Гран-при Абу-Даби в связи с личными причинами и уверен, что поступил верно. Я буду невероятно скучать по ребятам в Энстоуне и Вири.
Напомним, что пилот Alpine Фернандо Алонсо находится в топ-3 сезона-2022 по размеру зарплаты гонщиков.
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