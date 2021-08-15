Алонсо: «Alpine удалось сократить отставание от Mercedes»

Фото: Twitter Alpine

Пилот Alpine Фернандо Алонсо прокомментировал результат первой половины сезона Формулы-1, а также поделился мнением о раскладе сил в нынешней году по отношению к предыдущему:



Но при этом правда и то, что мы слишком сильно потеряли относительно McLaren. В прошлом году Renault боролся с McLaren до последней гонки сезона, в этом же году у нас не получается этого делать.

Если говорить о цифрах в целом, то нам удалось сократить отставание от Mercedes, а также от некоторых других соперников. Так что даже с учетом того, что сейчас Alpine занимает седьмое место в Кубке Конструкторов, мы все равно сократили отставание от лидеров – вот насколько плотной стала борьба. Отрывы сократились, начиная с лидеров и заканчивая командой с девятой позиции.

То же и с Aston Martin – в прошлом году Racing Point боролся за подиумы и даже выиграл Гран-при, а в этом году мы значительно к ним приблизились. Так что да, расстановка сил между командами несколько изменилась, это касается и нас.