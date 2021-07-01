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Алонсо: «Есть неплохие шансы, что к 2024 году я по-прежнему буду выступать в Формуле-1»

Гонщик Alpine заявил о желании продолжать выступать в чемпионате, как минимум, еще несколько лет
Автоспорт Формула-1
09:00
Алонсо: «Есть неплохие шансы, что к 2024 году я по-прежнему буду выступать в Формуле-1»
Фернандо Алонсо / фото - motor.es

Пилот Alpine Фернандо Алонсо заявил о желании продолжать выступать в Формуле-1 как минимум до 2024 года, сообщает motorsport-magazin.

Недавно Alpine объявила о продлении контракта с напарником Алонсо – Эстебаном Оконом, как раз до конца сезона-2024.

«Есть неплохие шансы на то, что и к концу сезона-2024 я по-прежнему буду здесь, в Alpine. В качестве напарника Эстебана по команде».

Также Алонсо рассказал о том, что выступает в Формуле-1 не ради побед, а потому что получает от гонок удовольствие.

«Вообще я не ставил перед собой четких целей, которых обязательно хочу достичь. Так что я не знаю, выиграю ли еще хоть одну гонку в Формуле-1. Но каждый раз, оказываясь на трассе, я хочу быть конкурентоспособным и демонстрировать хорошие выступления.

На самом деле, выезжая на каждую гонку в воскресенье, я говорю себе, что сегодня могу победить. Даже понимая, что сейчас это невозможно».

Тест-пилот Alpine Чжоу Гуаньюй впервые опробует болид Формулы-1 в рамках гоночного уик-энда.


Рене Тер Велде
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Теги

Alpine Фернандо Алонсо Эстебан Окон

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