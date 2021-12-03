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Алонсо: «Мы довольны подиумом в Катаре, но не будем витать в облаках»

Двукратный чемпион Ф-1 настраивается на тяжелый уик-энд Гран-при Саудовской Аравии
Автоспорт Формула-1
10:50
Алонсо: «Мы довольны подиумом в Катаре, но не будем витать в облаках»
Фернандо Алонсо / Фото: Twitter Alpine

Пилот Alpine Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при Саудовской Аравии, а также вспомнил о третьем месте этапа в Катаре:

Мы были очень довольны попаданием на подиум. У нас и раньше несколько раз были шансы, мы были близки к этому – но попасть на подиум не получалось. Нам не хватало либо скорости, либо удачи. В Катаре же все сложилось, и было здорово вернуться на подиум.

Но нам не нужно витать в облаках, впереди нас ждет тяжелый уик-энд и нам нужно ставить перед собой те же цели, что и в предыдущих гонках.

Сама трасса выглядит очень быстрой, но мы все выясним только завтра. Хотя мы проводили некоторые симуляции, и на этой трассе вам может очень пригодиться мощный двигатель. Фактор износа шин будет очень важным в этот уик-энд. Возможности будут у всех команд.

Напомним, что лидер Макс Ферстаппен может стать чемпионом на грядущем этапе.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Фернандо Алонсо Гран-при Саудовской Аравии

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