Алонсо: «Мы довольны подиумом в Катаре, но не будем витать в облаках»

Фернандо Алонсо / Фото: Twitter Alpine

Пилот Alpine Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при Саудовской Аравии, а также вспомнил о третьем месте этапа в Катаре:



Но нам не нужно витать в облаках, впереди нас ждет тяжелый уик-энд и нам нужно ставить перед собой те же цели, что и в предыдущих гонках.

Сама трасса выглядит очень быстрой, но мы все выясним только завтра. Хотя мы проводили некоторые симуляции, и на этой трассе вам может очень пригодиться мощный двигатель. Фактор износа шин будет очень важным в этот уик-энд. Возможности будут у всех команд.