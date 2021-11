Mercedes вовремя проявил хладнокровность – и Хэмилтон почти догнал Ферстаппена в борьбе за титул

Алонсо, пока вокруг все лопалось и сверкало, завоевал первый за 7 лет подиум

Послесловие

Хэмилтон, Ферстаппен и Алонсо на подиуме / Фото: Getty Images

Завершился Гран-при Катара – 19-й этап сезона Формулы-1. Дебют для автодрома «Лосаила» в Дохе получился неоднозначным. Вроде бы и гонка была скоростная, но все же большинство обгонов стали следствием DRS на длинной прямой, а высокие поребрики то и дело «покусывали» атакующих на максимум пилотов.



Еще до старта гонки появился фаворит гонки – Льюис Хэмилтон должен был разделить с соперником за чемпионство Максом Ферстаппеном первый ряд, но пилот Red Bull откатился на 5 позиций из-за игнорирования двойных желтых флагов в квалификации днем ранее. Так, британец выдал с поула старт лучше, чем находящийся справа Пьер Гасли, и устремился вдаль от пелотона.

А позади семикратного было самое интересное – авантюристы, которые летели по внешней и внутренней максимально широко, отбирая позицию за позицией. А вот те, кому такой трюк провернуть не удалось, свои стартовые места сохранить не сумели. Наихудшими в этом показателе стали Валттери Боттас и Себастьян Феттель – когда стартовый отрезок прошел, то финн и немец обнаружили себе в середине второй десятки.

LAP 1/57



Hamilton gets away well in P1



Alonso takes P2 from Gasly



Verstappen up to P4 after quick start#QatarGP #F1 pic.twitter.com/GNPG4YtMWQ — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

А вот Макс уже на первом круге вырвался на четвертую позицию, а к пятому и вовсе был впереди всех, кроме визави в борьбе за титул. Но вот угнаться за британцем никак не удавалось – поначалу отрыв составлял около 4-5 секунд, но уже к волне пит-стопов разрыв между пилотами увеличился почти до 10 секунд.

В отличие от последних этапов, Mercedes решили не рисковать вероятной победой. На смену шин Ферстаппена «черные стрелы» отвечали вызовом на пит-лейна Хэмилтона на следующем круге. И это дало свой результат. Хоть ранняя смена шин вызывала небольшое недоумевание у Льюиса, но риск потерять время из-за андерката уменьшался до минимума.

LAP 19/57



Red Bull move first and bring in Max Verstappen (P2) for his first pit stop



And he's followed in one lap later by Lewis Hamilton (P1) in his Mercedes



Updated gap between them is 9.6s #QatarGP #F1 pic.twitter.com/933OR3sFdz — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

LAP 43/57



Hamilton (P1) and Verstappen (P2) both take their second pit stops



Hamilton looking comfortable, with the gap between the two still around 8.5s after their stops



But don't take your eyes off this one... #QatarGP #F1 pic.twitter.com/eqwjErqKzC — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

А ведь еще в США гегемоны последних семи сезонов настолько были уверены в себе, что могли задерживать своего лидера и на 8 кругов в сравнении с Максом. Результат той гонки мы помним – Хэмилтон хоть и был немного быстрее за счет ресурса резины, но вот даже на одну попытку атаки попросту не хватило времени, ведь гонка уже закончилась.

И все прошло как по маслу. Льюис мог замахнуться и на «Большой шлем», вот только на последних кругах во время режима виртуальной машины безопасности Макса в боксы зазвали, а вот британца решили оставить на трассе. Нидерландец, который и до этого был с быстрейшим в гонке, улучшил свой круг. Да так, что по этому показателю разница с Хэмилтоном достигла почти две секунды.

TOP 10 FINISHERS - QATAR



HAM

VER

ALO

PER

OCO

STR

SAI

LEC

NOR

VET#QatarGP #F1 pic.twitter.com/CebsVNOLNk — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

В отличие от лидеров, которые создали комфортный отрыв, что даже имели «бесплатные» пит-стопы (когда после заезда в боксы не теряется позиция), несколько пилотов позади них решились на отчаянный шаг. Трасса новая для Формулы-1, и об абразивности дорожного полотна можно было только догадываться. Поэтому на гонку были предоставлены самые жесткие комплекты шин – от C1 до C3. И несколько смельчаков решили, что шанс сократить отставание за счет меньшего количества заездов на пит-лейн слишком заманчивый.

И если короли пересиживания Alpine точно в этом списке никого не удивили, то вот у Aston Martin такое замечается намного реже. Подобную схему решили провернуть и в хвосте пелетона – Haas и Williams полным составом тоже решили рискнуть. Был и еще одним авантюрист – Боттас. Валттери, доезжающий сезон больше в собственное удовольствие, попутно помогающий своему коллективу в Кубке Конструкторов, решил, что минимизировать потери нужно за счет лишь одной остановки. Но просить почти 35 кругов от Medium это уже слишком.

И резина не выдержала. Вероятно, не будь такими опасными поребрики на трассе, то шины бы пожили немного дольше. Но финну не повезло. Случился прокол передней левой, и Боттас с трудом петлял в боксы команды. Но сдаваться Валттери был не согласен – гнал как мог, создавая невероятной красоты волну искр за своим болидом. Хоть финн и сумел вернуться в гонку, но вот финишных флагов увидеть не удалось – коллектив, в связи с техническими проблемами, снял Боттаса с трассы.

Такая же судьба постигла и Williams в полном составе. И если будущий гонщик Mercedes Джордж Расселл с горем пополам добрался до пит-лейна, то вот Николас Латифи припарковал болид в гравии недалеко от заезда в боксы.

LAP 54/57



Tyre woe for several drivers as Russell, Norris and Latifi all reports problems



A crazy finish to this one with three laps to go in Qatar #QatarGP #F1 pic.twitter.com/JZTK13Ik7k — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

А что с экс-Renault? Наши любимцы гонок на выносливость чувствовали себя как рыба в воде. Фернандо Алонсо, который на старте не уступил свою позицию, и долгое время ехал в топ-3, сумел подняться на подиум. Неожиданно, на первый для себя с далекого 2014-о года. Двукратный чемпион Ф-1 был очень доволен результатом, да и зрители его без внимания не оставили – выбрали пилотом дня.

P3 and a first F1 podium finish for seven years



No wonder you voted @alo_oficial as Driver of the Day in Qatar! #QatarGP #F1 pic.twitter.com/mjClNiVyVU — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

We waited more than seven years and 105 races to see @alo_oficial return to an F1 podium



Hungary 2014 Qatar 2021 #QatarGP #F1 pic.twitter.com/nojrHwZvvR — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

А что касается Эстебана Окона, то француз вернул долг более опытному напарнику. Помните, как испанец упирался едва не до контакта во время борьбы с Хэмилтоном на Гран-при Венгрии, пока Окон ехал за дебютной в «Королевском автоспорте» победой? То вот, на сей раз роль щита выпала как раз Эстебану. Да, противостоять надо было не реактивному семикратному, а напарнику Ферстаппена Серхио Пересу. Но, учитывая свежие шины Чеко и темп Red Bull в сравнении с Alpine, каждая секунда была на вес подиума.

LAP 48/57



Ocon does fight hard, but in the end he can't hold Perez off - and the Red Bull man moves up to P5



Tense final few laps coming up in the battle for P3 and a podium place!#QatarGP #F1 pic.twitter.com/9v5d7DXezN — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Следом за Оконом финишировал Ленс Стролл из Aston Martin. Канадец вместе с четырехкратным чемпионом Себастьяном Феттелем вошел в первую десятку. Несмотря на неплохие очки, кажется, что бывший Racing Point уже упустил точку невозврата борьбы за пятое место в командной классификации. Уж очень долгим был простой «зеленых», пока Alpine и Alpha Tauri одной, а иногда и двумя болидами заезжали в большие очки.

А вот сестринская команда Red Bull провалилась. На протяжении всего уик-энда Alpha Tauri находилась в топе практик, да и квалификация выдалась многообещающей. Но вот удержаться на высоких позициях ни Гасли, ни Юки Цуноде не удалось, и Alpine сделал заметный задел в борьбе за статус лучшей из команд на A.

Очередную победу в своей микродуэли получила и Ferrari. Вновь их соперники одной машиной – Ландо Норрис финишировал девятым – заехали в небольшие очки, а вот Карлос Сайнс и Шарль Леклер в финальной классификации опять были повыше. Следует также отметить, что испанец навязывал борьбу и лучшим болидам сезона – Боттас и Перес испытывали огромные проблемы при прохождении Сайнса.

Результаты Гран-при Катара:

FINAL CLASSIFICATION: QATAR



Lewis wins again and closes the gap - and Fernando's back on the podium



What an afternoon in Qatar!#QatarGP #F1 pic.twitter.com/yyQV1BYPmJ — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

До конца сезона осталось всего две гонки. И везде борьба за позиции все еще остается конкурентной. Хэмилтон вновь сократил отставание от Ферстаппена. Сравняться по очкам с лидером чемпионата британец может уже в следующей гонке – если Макс приедет вторым, а Льюис выиграет гонку с лучшим кругом. В отличие от личного зачета, в Кубке Конструкторов, напротив, Red Bull вплотную приблизился к Mercedes – уж очень дорого обошелся риск Боттаса.

Следующим станет Гран-при Саудовской Аравии, который пройдет 5 декабря. Трасса «Джедда» реконструируется и будет готова в последний момент. Но, как сообщают разные источники, гонке ничего не помешает – работы закончатся в запланированные сроки. Что ж, развязка уже близко, так что не пропустите!