Алонсо надеется, что Райкконен обгонит его в борьбе за новую награду

Для финна сезон-2021 будет последним в Формуле-1

Алонсо и Райкконен / Фото: Getty Images

Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо на пресс-конференции уик-энда Гран-при Саудовской Аравии заявил, что хочет, чтобы трофей за наибольшее количество обгонов завоевал пилот Alfa Romeo Кими Райкконен. Отметим, что у испанца 116 обгонов, а финн опережал соперников на трассе 115 раз.



Кими пропустил две гонки (Гран-при Нидерладнов и Италии – XSPORT) из-за коронавируса. Он должен быть первым. Я надеюсь, что он будет первым в Абу-Даби после последней гонки – это было бы прекрасно.

Напомним, что текущий сезон для чемпиона-2007 станет последним в «Королеве автоспорта».