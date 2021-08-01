Алонсо – о победе Окона: «Такие результаты придают команде колоссальный импульс»
Пилот Alpine Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Венгрии, который закончился победой его напарника Эстебана Окона. В интервью порталу Sky Sports Алонсо поздравил француза с первой победой в Формуле-1, заявив, что подобные результаты придают команде уверенности.
«Да, было тяжело, очень длинная гонка, на протяжении всего заезда приходилось постоянно бороться. Нам немного не повезло на первом рестарте. Да, многим не повезло сильнее и они вообще сошли с дистанции, но для меня тоже все сложилось не лучшим образом – так что случившееся на рестарте осложнило нам гонку.
Но как бы то ни было, попадание в топ-5 – это мой лучший результат в сезоне, а победа команды в гонке – это вообще лучший результат из возможных. И да, у нас есть история на этой трассе – мы выигрывали здесь в 2003 году как Renault, а теперь выиграли как Alpine в 2021 году. Мы согласны на такой результат. Иногда вам везет, иногда нет – сегодня был удачный день.
Для Эстебана это и правда особенный день, он никогда его не забудет. Я очень рад и за него, и за команду. Да, команда сменила название, но мы хотим повторить успехи прошлого. И вот такие результаты придают вам колоссальный импульс, дают новую мотивацию. И теперь ребята с улыбкой уйдут на летний перерыв в чемпионате. Я очень за них рад».
Напомним, Алонсо признан лучшим гонщиком уик-энда.
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