Алонсо – о победе Окона: «Такие результаты придают команде колоссальный импульс»

Фернандо Алонсо / фото - Top Gear

Пилот Alpine Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Венгрии, который закончился победой его напарника Эстебана Окона. В интервью порталу Sky Sports Алонсо поздравил француза с первой победой в Формуле-1, заявив, что подобные результаты придают команде уверенности.

Но как бы то ни было, попадание в топ-5 – это мой лучший результат в сезоне, а победа команды в гонке – это вообще лучший результат из возможных. И да, у нас есть история на этой трассе – мы выигрывали здесь в 2003 году как Renault, а теперь выиграли как Alpine в 2021 году. Мы согласны на такой результат. Иногда вам везет, иногда нет – сегодня был удачный день.

Для Эстебана это и правда особенный день, он никогда его не забудет. Я очень рад и за него, и за команду. Да, команда сменила название, но мы хотим повторить успехи прошлого. И вот такие результаты придают вам колоссальный импульс, дают новую мотивацию. И теперь ребята с улыбкой уйдут на летний перерыв в чемпионате. Я очень за них рад».