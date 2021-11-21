Хэмилтон выиграл Гран-при Катара, Алонсо впервые с 2014 года финишировал на подиуме
Алонсо прокомментировал первый подиум за семь лет
Двукратный чемпион мира финишировал третьим на Гран-при Катара
Фото: пресс-служба Формулы-1
Пилот Alpine Фернандо Алонсо прокомментировал свое третье место по Итогам Гран-при Катара. Испанец впервые за семь лет оказался на подиуме в Формуле-1. Слова двукратного чемпиона мира приводит Sky Sports:
«Невероятно, прошло семь лет! И мы наконец-то снова на подиуме. Вообще, если честно, то я думал, что буду вообще лидировать в гонке после первого круга, учитывая старт на «софте» мне хотелось побороться с Льюисом.
Мы с самого начала хотели проехать гонку с одним пит-стопом, но не знали, каким в итоге будет износ шин, ведь это новый для всех нас этап. Машина работала отлично, команда заслужила этот результат. Я очень должно ждал нового подиума, так что сейчас я очень рад».
Помимо подиума, болельщики признали Алонсо гонщиком дня.
Комментарии 0