Алонсо прокомментировал первый подиум за семь лет

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Alpine Фернандо Алонсо прокомментировал свое третье место по Итогам Гран-при Катара. Испанец впервые за семь лет оказался на подиуме в Формуле-1. Слова двукратного чемпиона мира приводит Sky Sports:

Мы с самого начала хотели проехать гонку с одним пит-стопом, но не знали, каким в итоге будет износ шин, ведь это новый для всех нас этап. Машина работала отлично, команда заслужила этот результат. Я очень должно ждал нового подиума, так что сейчас я очень рад».