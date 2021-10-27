Алонсо: «В США мы смотрелись не так хорошо, как на этапах в Турции и Сочи – нужно найти причину»

Фернандо Алонсо / фото - planetf1.com

Пилот Alpine Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при США, поделившись мнением о выступлении команды.

Алонсо цитирует ресурс Racefans.net:

Однако мы все равно смотрелись не так хорошо, как на этапах в Турции и Сочи. Так что нужно проанализировать все и найти причину – вероятно, она заключается в неровностях покрытия трассы в Остине. Из-за чего шасси на этой трассе требуются специфические настройки. Нам не удалось подобрать оптимальный вариант настроек, так что нужно будет постараться прибавить и в лучшем состоянии подойти к следующему Гран-при Мексики».