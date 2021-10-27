Феттель и Алонсо достигли отметки в 100 обгонов в 2021 году
Алонсо: «В США мы смотрелись не так хорошо, как на этапах в Турции и Сочи – нужно найти причину»
Испанец подвел итоги американского Гран-при
Фернандо Алонсо / фото - planetf1.com
Пилот Alpine Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при США, поделившись мнением о выступлении команды.
Алонсо цитирует ресурс Racefans.net:
«В гонке машина работала намного лучше в сравнении с квалификацией. Мы были более конкурентоспособными, были явно быстрее Alfa Romeo и Aston Martin, даже Цуноды. Так что да, в гонке мы сделали неплохой шаг вперед.
Однако мы все равно смотрелись не так хорошо, как на этапах в Турции и Сочи. Так что нужно проанализировать все и найти причину – вероятно, она заключается в неровностях покрытия трассы в Остине. Из-за чего шасси на этой трассе требуются специфические настройки. Нам не удалось подобрать оптимальный вариант настроек, так что нужно будет постараться прибавить и в лучшем состоянии подойти к следующему Гран-при Мексики».
Ветераны Формулы-1 Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо лидируют по количеству обгонов в сезоне-2021.
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