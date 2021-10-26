Алонсо: «Сожалею, что ушел из Ф-1 слишком поздно»
Феттель и Алонсо достигли отметки в 100 обгонов в 2021 году
Ветераны Формулы-1 лидируют по количеству маневров в сезоне
Себастьян Феттель / фото - italy24news.com
Ветераны Формулы-1 Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо лидируют по количеству обгонов в сезоне-2021.
На Гран-при США пилот Aston Martin совершил шесть успешных маневров. Его коллега из Alpine ограничился пятью обгонами.
Феттель и Алонсо первыми достигли отметки в 100 обгонов за сезон: Себ лидирует (102), Фернандо располагается на второй строчке (100).
Фернандо Алонсо недоволен работой стюардов на этапе Гран-при США.
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