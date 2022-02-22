Alpine представила болид на следующий сезон
Alpine на первые гонки нового сезона выставит болид в необычных цветах
На Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии французы подготовили нечто особенное
Классические цвета болида на сезон-2022 / Фото: Alpine
Alpine представила болид на сезон-2022.
Машина преимущественно раскрашена в синий цвет, но также появился и новый для французской команды – розовый пришел вместе с титульным спонсором BWT.
На два первых Гран-при 2022 года – гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии – Alpine подготовила необычную расцветку:
One more thing… Why have one livery, when you can have Introducing our BWT season opener spec livery.#A522Launch pic.twitter.com/demeoTcqvu— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 21, 2022
Босс Mercedes заявил, что в коллективе никогда не было разделения на первого и второго пилота.
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