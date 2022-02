Alpine на первые гонки нового сезона выставит болид в необычных цветах

Классические цвета болида на сезон-2022 / Фото: Alpine

Alpine представила болид на сезон-2022.

Машина преимущественно раскрашена в синий цвет, но также появился и новый для французской команды – розовый пришел вместе с титульным спонсором BWT.

На два первых Гран-при 2022 года – гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии – Alpine подготовила необычную расцветку:

One more thing… Why have one livery, when you can have Introducing our BWT season opener spec livery.#A522Launch pic.twitter.com/demeoTcqvu