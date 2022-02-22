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Alpine на первые гонки нового сезона выставит болид в необычных цветах

На Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии французы подготовили нечто особенное
Автоспорт Формула-1
12:03
Alpine на первые гонки нового сезона выставит болид в необычных цветах
Классические цвета болида на сезон-2022 / Фото: Alpine

Alpine представила болид на сезон-2022.

Машина преимущественно раскрашена в синий цвет, но также появился и новый для французской команды – розовый пришел вместе с титульным спонсором BWT.

На два первых Гран-при 2022 года – гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии – Alpine подготовила необычную расцветку:

Босс Mercedes заявил, что в коллективе никогда не было разделения на первого и второго пилота.   

Олег Шумейко-младший
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