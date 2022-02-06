Босс аутсайдера Ф-1: «Раньше разница в бюджетах команд была в 300 миллионов долларов»

Шумахер, Штайнер и Мазепин / Фото: Haas

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер высказался о том, как потолок бюджета повлияет на расклад сил в Формуле-1. В сезоне-2022 бюджет команды должен быть ограничен 140 миллионов долларов, в следующем – 135 миллионов долларов.



Я всегда говорил, что введение потолка бюджетов – это не способ исправить все в кратчайшие сроки. Нет, мы говорим о длительной и средней перспективе. И я думаю, что это (выравнивание возможностей) в итоге случится.

Понятно, что все побеждать не могут, мы ведь не в моносерии, но отрывы между командами должны сократиться. И шанс должен быть у каждого. Надеюсь, что мы каждый год будем видеть изменения позиций команд – в зависимости от их результатов.

Думаю, это может случиться. Но нужно немного набраться терпения, потому что это не случится сразу. Потому что у больших команд пока по-прежнему есть преимущество.

Я бы обратил внимание на то, что раньше у топ-команд могло быть троекратное преимущество по бюджету – даже в 200-300 миллионов долларов. Сейчас, даже если у больших команд и будет преимущество в бюджете, то только в 10-20 миллионов долларов, может быть. И ситуация будет исправляться – в какой-то момент у них уже не будет возможности делать больше, чем у маленьких команд. Но на это уйдет какое-то время.