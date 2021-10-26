Босс Red Bull: «Чуть не случился инфаркт из-за Шумахера на последнем круге Гран-при США»

Бен Стиллер и Кристиан Хорнер на Гран-при США / Фото: Twitter Red Bull

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер признался, невероятно волновался из-за трафика на последних кругах Гран-при США.



Так, за круг до финиша, Макс Ферстаппен на несколько поворотов застрял за Миком Шумахером из Haas, который был круговым для лидера «быков»:

Важно каждое очко. Для нас было важно выиграть у Mercedes здесь, забрать поул – это первый поул, который взял не Mercedes на этой трассе за семь лет. И победить Льюиса, который, как мы знаем, феноменально выступает тут. Для нас это большая победа.