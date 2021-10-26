Mercedes переиграли сами себя, а Ферстаппен рискнул и не прогадал. Итоги Гран-при США
Босс Red Bull: «Чуть не случился инфаркт из-за Шумахера на последнем круге Гран-при США»
Пилот Haas мог повлиять на смену в группе лидеров в концовке гонки
Бен Стиллер и Кристиан Хорнер на Гран-при США / Фото: Twitter Red Bull
Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер признался, невероятно волновался из-за трафика на последних кругах Гран-при США.
Так, за круг до финиша, Макс Ферстаппен на несколько поворотов застрял за Миком Шумахером из Haas, который был круговым для лидера «быков»:
На последнем круге мы потеряли время из-за Мика Шумахера, но он также дал нам DRS – у меня чуть инфаркт не случился из-за него. Однако Макс удержался – шикарный пилотаж. Думаю, я постарел примерно на 25 лет за эту гонку.
Важно каждое очко. Для нас было важно выиграть у Mercedes здесь, забрать поул – это первый поул, который взял не Mercedes на этой трассе за семь лет. И победить Льюиса, который, как мы знаем, феноменально выступает тут. Для нас это большая победа.
«Я действовал в режиме выживания». Перес провел Гран-при США без воды при адской жаре – и доехал до подиума.
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