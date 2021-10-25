«Я действовал в режиме выживания». Перес провел Гран-при США без воды при адской жаре – и доехал до подиума
Пилот Red Bull Серхио Перес столкнулся с невероятными трудностями на Гран-при США, где заехал на подиум.
Из-за отказа системы подачи воды и жары в Остине уже с середины гонки Чеко страдал из-за недомогания:
Утром я чувствовал себя не очень, и с первого круга у меня не было воды. Гонка получилась чрезвычайно тяжелой. Уже на 20-м круге я был совершенно никакой. Сил не осталось, руки и ноги слабели. То же самое касается зрения, я чувствовал себя достаточно некомфортно.
Я действовал в режиме выживания, старался держаться. Если бы что-то случилось, то я не смог бы контролировать болид. Это была самая длинная гонка в моей жизни, несомненно.
Уже на первом отрезке у меня возникли огромные проблемы. Это было очень тяжело – особенно трудными получились последние 30-40 кругов. Жаль, что не удалось удержаться за Ферстаппеном и Хэмилтоном. С физической точки зрения существовали ограничения. Но я очень жду гонку в Мексике – думаю, автодром тоже нам подойдет.
Еще «+6» для Ферстаппена и возвращение Red Bull в борьбу за титул.
Комментарии 0