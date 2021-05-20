Боттас намерен решить вопрос контракта с Mercedes ближе к августу

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 13
Завтра 20
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 3:0 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс 1:4 Окончен
05:30 Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз 6:3 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:30 Будивельник - Днепр 76:78 Окончен
Теннис (3 события из 26) показать все
ATP 2021 (Lyon, France)
Календарь Таблица
11:30 Гаэль Монфис - Йошихито Нишиока 1:2 Окончен
14:05 Диего Себастиан Швартцман - Ришар Гаске 0:2 Окончен
17:30 Доминик Тим - Камерон Норри 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 9) показать все
Примерa (Испания) 20/21
Календарь Таблица
22:00 Леванте - Кадис -:- Запланирован
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
16:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
17:00 Верес - Альянс -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Волынь -:- Запланирован
19:00 Черноморец - Кристал Херсон -:- Запланирован
Хоккей (8 событий из 9) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Россия - Чехия -:- Отменен
16:15 Германия - Италия -:- Запланирован
16:15 Russian Olympic Committee - Чехия -:- Запланирован
20:15 Беларусь - Словакия -:- Запланирован
20:15 Канада - Латвия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
04:30 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 19) показать все
Бундеслига (Германия) 20/21
Календарь Таблица
16:30 Бавария - Аугсбург -:- Запланирован
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер -:- Запланирован
16:30 Вердер - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 20/21
Календарь Таблица
19:00 Реал Вальядолид - Атлетико -:- Запланирован
19:00 Реал - Вильярреал -:- Запланирован
19:00 Осасуна - Реал Сосьедад -:- Запланирован
19:00 Уэска - Валенсия -:- Запланирован
19:00 Эйбар - Барселона -:- Запланирован
Хоккей (12 событий из 13) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Дания - Швеция -:- Запланирован
12:15 Норвегия - Германия -:- Запланирован
16:15 Великобритания - Россия -:- Отменен
16:15 Финляндия - США -:- Запланирован
16:15 Великобритания - Russian Olympic Committee -:- Запланирован
20:15 Чехия - Швейцария -:- Запланирован
20:15 Латвия - Казахстан -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Нэшвилл Предаторс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
04:30 Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
19:30 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс -:- Запланирован
22:00 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован

Боттас намерен решить вопрос контракта с Mercedes ближе к августу

Пока пилот сосредоточен на выступлении в гонках
Автоспорт Формула-1
20 мая 10:07
Боттас намерен решить вопрос контракта с Mercedes ближе к августу
Валттери Боттас / Фото: S.Etherington

Пилот Mercedes Валттери Боттас признался RacingNews 365, что хочет решить все вопросы со своим будущим уже к августу.

Текущий контракт финна рассчитан до конца нынешнего сезона. Напомним, что в немецком коллективе Боттаса может заменить пилот Williams Джордж Расселл.

Всегда лучше начинать раньше. У меня были контракты, согласованные раньше и позже. И когда все решается поздно, это сильно мешает.

Но, если честно, я пока об этом не думал. Это честный ответ. Я просто сосредоточен на следующих гонках. Момент переговоров однажды наступит.

Что касается моего будущего, то хороший дедлайн – пауза в августе. Но пока не хочу об этом думать, хочу выигрывать гонки. Это единственное, о чем я сейчас думаю.

Напомним, что сегодня пройдут две свободные практики этапа Гран-при в Монако.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Валттери Боттас Mercedes

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Хэмилтон поддержал фонд, помогающий пострадавшим в ходе палестино-израильского конфликта детям
Хэмилтон поддержал фонд, помогающий пострадавшим в ходе палестино-израильского конфликта детям
Автоспорт Формула-1
19 мая 17:30
Хэмилтон: «Проезжаю на симуляторе 20 кругов в год. Мне неинтересно»
Хэмилтон: «Проезжаю на симуляторе 20 кругов в год. Мне неинтересно»
Автоспорт Формула-1
15 мая 18:40
Боттас: «Думал об уходе из Mercedes после сезона-2018»
Боттас: «Думал об уходе из Mercedes после сезона-2018»
Автоспорт Формула-1
15 мая 14:26
Боттас: «Если я хочу выиграть титул, я должен бросать вызов Mercedes, где это возможно»
Боттас: «Если я хочу выиграть титул, я должен бросать вызов Mercedes, где это возможно»
Автоспорт Формула-1
14 мая 12:36
Вольфф – о Ферстаппене в Mercedes: «Макс – не единственная звезда будущего»
Вольфф – о Ферстаппене в Mercedes: «Макс – не единственная звезда будущего»
Автоспорт Формула-1
13 мая 17:40
Боттас продает свой Mercedes почти за 200 тысяч евро
Боттас продает свой Mercedes почти за 200 тысяч евро
Автоспорт Формула-1
12 мая 13:46

Новости: Автоспорт

Гран-при Монако. Перес и Леклер выиграли практики
Гран-при Монако. Перес и Леклер выиграли практики
Формула-1
20 мая 23:10
Боттас намерен решить вопрос контракта с Mercedes ближе к августу
Боттас намерен решить вопрос контракта с Mercedes ближе к августу
Формула-1
20 мая 10:07
Расписание Гран-при Монако. Без изменений не обошлось
Расписание Гран-при Монако. Без изменений не обошлось
Формула-1
20 мая 09:30
Ферстаппен: «Вполне возможно, останусь в Red Bull до конца карьеры»
Ферстаппен: «Вполне возможно, останусь в Red Bull до конца карьеры»
Формула-1
19 мая 22:30
Норрис подписал многолетний контракт с McLaren
Норрис подписал многолетний контракт с McLaren
Формула-1
19 мая 21:00
Хэмилтон поддержал фонд, помогающий пострадавшим в ходе палестино-израильского конфликта детям
Хэмилтон поддержал фонд, помогающий пострадавшим в ходе палестино-израильского конфликта детям
Формула-1
19 мая 17:30
Цунода: «Никогда не выступал в Монако, но гонялся в Макао – так что опыт на трассах городского типа у меня есть»
Цунода: «Никогда не выступал в Монако, но гонялся в Макао – так что опыт на трассах городского типа у меня есть»
Формула-1
18 мая 22:00
Хорнер: «Red Bull должен сделать все, чтобы победить Mercedes на Гран-при Монако»
Хорнер: «Red Bull должен сделать все, чтобы победить Mercedes на Гран-при Монако»
Формула-1
18 мая 18:00
Перес: «Мне нравится работать с Марко, он всегда говорит мне то, что думает»
Перес: «Мне нравится работать с Марко, он всегда говорит мне то, что думает»
Формула-1
18 мая 16:00
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Беринчик: «Да х***я какая-то полная. Я не знаю. Пускай Редкач комментирует свой деб***зм сам»
Беринчик: «Да х***я какая-то полная. Я не знаю. Пускай Редкач комментирует свой деб***зм сам»
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 12:29
4
Все новости