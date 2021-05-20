Боттас намерен решить вопрос контракта с Mercedes ближе к августу

Валттери Боттас / Фото: S.Etherington

Пилот Mercedes Валттери Боттас признался RacingNews 365, что хочет решить все вопросы со своим будущим уже к августу.



Текущий контракт финна рассчитан до конца нынешнего сезона. Напомним, что в немецком коллективе Боттаса может заменить пилот Williams Джордж Расселл.

Но, если честно, я пока об этом не думал. Это честный ответ. Я просто сосредоточен на следующих гонках. Момент переговоров однажды наступит.

Что касается моего будущего, то хороший дедлайн – пауза в августе. Но пока не хочу об этом думать, хочу выигрывать гонки. Это единственное, о чем я сейчас думаю.