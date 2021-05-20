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Боттас намерен решить вопрос контракта с Mercedes ближе к августу
Пока пилот сосредоточен на выступлении в гонках
Валттери Боттас / Фото: S.Etherington
Пилот Mercedes Валттери Боттас
признался RacingNews 365, что хочет решить все вопросы со своим будущим уже к августу.
Текущий контракт финна рассчитан до конца нынешнего сезона. Напомним, что в немецком коллективе Боттаса может заменить пилот Williams Джордж Расселл.
Всегда лучше начинать раньше. У меня были контракты, согласованные раньше и позже. И когда все решается поздно, это сильно мешает.
Но, если честно, я пока об этом не думал. Это честный ответ. Я просто сосредоточен на следующих гонках. Момент переговоров однажды наступит.
Что касается моего будущего, то хороший дедлайн – пауза в августе. Но пока не хочу об этом думать, хочу выигрывать гонки. Это единственное, о чем я сейчас думаю.
Напомним, что сегодня пройдут две свободные практики этапа Гран-при в Монако.
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