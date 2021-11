Боттас обошел Хэмилтона и Ферстаппена в борьбе за поул Гран-при Мексики и шлем пятикратного чемпиона

Валттери Боттас / Фото: Twitter Mercedes

Прошла квалификация Гран-при Мексики.



Поул, а с ним и награду Фанхио (реплика шлема пятикратного чемпиона Ф-1 Хуана Мануэля Фанхио – XSPORT) выиграл пилот Mercedes Валттери Боттас. Компанию финну на первом ряду решетки составит семикратный чемпион «Королевы автоспорта» Льюис Хэмилтон. Лидер чемпионата Макс Ферстаппен гонку начнет с третьей позиции.

Результаты квалификации Гран-при Мексики:

QUALIFYING CLASSIFICATION:@MercedesAMGF1 in the box seat for Sunday #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/jE5Wefj1DX