Боттас поможет Хэмилтону побить рекорд по количеству чемпионских титулов

В данный момент финн нацелен на командую игру

Боттас и Хэмилтон / Фото: formula1.com

Пилот Mercedes Валттери Боттас заверил, что сделает все, чтобы «черные стрелы» выиграли Кубок Конструкторов, а Льюис Хэмилтон – рекордный восьмой титул:



Я прекрасно знаю, что меня ждет в будущем, и это здорово, но в то же время я стараюсь наслаждаться моментом и оставшимися гонками нынешнего сезона, стараюсь выступать все лучше и лучше. Мой подход не изменился. Я реалист и понимаю, что больше не борюсь за титул. Сейчас важно, чтобы наша команда выиграла Кубок конструкторов. Для этой цели я постараюсь заработать как можно больше очков. Если будет возможность помочь Льюису в его борьбе за чемпионство, я сделаю это.

Напомним, что за пять этапов до конца чемпионата Хэмилтон уступает Максу Ферстаппену 12 очков в борьбе за победу в личном зачете.