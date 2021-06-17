Судьба Боттаса в Mercedes будет решена до 4 июля
Боттас: «Слухи о моем уходе появляются каждый год. Пока Mercedes ничего не говорил»
Финнский гонщик – о прекращении сотрудничества с немецкой командой
Валттери Боттас / Фото - thesportsrush.comПилот Mercedes Валттери Боттас опроверг слухи о том, что немецкая стайня уже сообщила ему о прекращении сотрудничества по завершении сезона.
Цитирует финна Freie Presse.
«Никто мне ничего не говорил, это неправда. Информация не основана на фактах. Те же самые слухи появляются каждый год, это часть «Ф-1». Пока мы ничего не обсуждали, все впереди».
Ранее сообщалось, что руководство Mercedes должно до второй гонки в Австрии принять решение по поводу дальнейшей судьбы Боттаса.
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