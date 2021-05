Боттас сошел с дистанции на Гран-при Монако

Валттери Боттас / фото - racingnews365.com

Пилот Mercedes Валттери Боттас выбыл из борьбы за победу на Гран-при Монако.

Механики не смогли снять одно из колес с машины финна – возникла проблема с шуруповертом. До пит-стопа Боттас следовал на второй позиции.

LAP 31/78



Drama in the pit lane!



Mercedes cannot get the nut off the front right tyre... Bottas is OUT!#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/U1nQfz1eIK