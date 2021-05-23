Леклер не будет участвовать в Гран-при Монако

Механики Ferrari не смогли устранить неполадки в работе коробки передач

Фото: sportsnet.ca

Пилот Ferrari Шарль Леклер не выступит на Гран-при Монако. Механики команды не смогли устранить неполадки в работе коробки передач, возникшие на круге выезда из боксов.

Леклер, вернувшись в боксы, в лучшем случае смог бы начать гонку с пит-лейн, но в итоге в Ferrari приняли решение не рисковать и снялись с Гран-при по техническим причинам.

Леклер попал в аварию во вчерашней квалификации, но команда, изучив состояние коробки передач, приняли решение не менять ее и сохранить поул.