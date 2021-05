Леклер не будет участвовать в Гран-при Монако

Фото: sportsnet.ca

Пилот Ferrari Шарль Леклер не выступит на Гран-при Монако. Механики команды не смогли устранить неполадки в работе коробки передач, возникшие на круге выезда из боксов.

