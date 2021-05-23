Леклер начнет Гран-при Монако с поула
Леклер не будет участвовать в Гран-при Монако
Механики Ferrari не смогли устранить неполадки в работе коробки передач
Фото: sportsnet.ca
Пилот Ferrari Шарль Леклер не выступит на Гран-при Монако. Механики команды не смогли устранить неполадки в работе коробки передач, возникшие на круге выезда из боксов.
Heartbreak for Leclerc and all his fans #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/n0S9eBZbFn— Formula 1 (@F1) May 23, 2021
Леклер, вернувшись в боксы, в лучшем случае смог бы начать гонку с пит-лейн, но в итоге в Ferrari приняли решение не рисковать и снялись с Гран-при по техническим причинам.
Леклер попал в аварию во вчерашней квалификации, но команда, изучив состояние коробки передач, приняли решение не менять ее и сохранить поул.
Комментарии 0