Боттас: «Теоретически у меня по-прежнему есть шансы на титул»

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Пилот Mercedes Валттери Боттас рассказал о борьбе за титул в Формуле-1.

После победы на Гран-при Турции финн за шесть этапов до конца сезона немного сократил отставание от лидера чемпионата Макса Ферстаппена, которое составляет 85,5 очков. Слова Боттаса приводит Planet F1:

Как я уже говорил пару недель назад, основное внимание по-прежнему сосредоточено на текущем сезоне. Перед командой стоит сложная задача, которую нужно выполнить. Так что нужно продолжать работать и не отвлекаться.

Что касается «Альфа Ромео», то я пока там не был. У нас просто было несколько встреч. Уверен, в какой-то момент я побываю на базе «Альфы», и мы пообщаемся более предметно, но сейчас все внимание должно быть сосредоточено на текущем сезоне».