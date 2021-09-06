Боттас: «Я жажду добиться лучшего с Alfa Romeo»

Валттери Боттас / Фото: sauber-group.com

Пилот Mercedes Валттери Боттас поделился впечатлениями от перехода в Alfa Romeo на следующий сезон. Слова финна приводит sauber-group.com:



С нетерпением жду возможности познакомиться с командой Alfa Romeo, и надеюсь, что удастся выстроить такие прочные взаимоотношения, которые у меня в Mercedes. Я жажду добиться лучшего с командой. А в определенное время придут и победы. С нетерпением жду новых испытаний в следующем году.