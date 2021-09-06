Боттас официально стал гонщиком Alfa Romeo
Боттас: «Я жажду добиться лучшего с Alfa Romeo»
Финн прокомментировал переход в новую команду
Валттери Боттас / Фото: sauber-group.com
Пилот Mercedes Валттери Боттас поделился впечатлениями от перехода в Alfa Romeo на следующий сезон. Слова финна приводит sauber-group.com:
Открывается новая глава в моей гоночной карьере. Я рад присоединится к Alfa Romeo в следующем сезоне, легендарной команде. Для меня будет честью представлять этот бренд. Для меня очевиден потенциал команды, и я надеюсь, что с новым регламентом в 2022 году я смогу помочь коллективу улучшить результаты. Благодарен команде за доверие и мне не терпится как можно скорее отблагодарить их за предоставленную возможность.
С нетерпением жду возможности познакомиться с командой Alfa Romeo, и надеюсь, что удастся выстроить такие прочные взаимоотношения, которые у меня в Mercedes. Я жажду добиться лучшего с командой. А в определенное время придут и победы. С нетерпением жду новых испытаний в следующем году.
Mercedes бессилен перед Ферстаппеном и его 70-тысячной армией. Нидерландец выиграл домашний этап, который не проводился с 1985-о года.
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