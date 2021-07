Бывший руководитель Ferrari призван вытащить «Ювентус» из финансовой ямы

Маурицио Арривабене / Фото: autorsport.com.ru

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о новых полномочиях в клубе экс-директора Ferrari Маурицио Арривабене:



The Board of Directors have analysed the impact of the Covid-19 pandemic on the three years 2019/22 and defined the guidelines for a capital increase. Maurizio Arrivabene to oversee the Football Area.