Бывший руководитель Ferrari призван вытащить «Ювентус» из финансовой ямы
Пресс-служба
«Ювентуса» объявила о новых полномочиях в клубе экс-директора Ferrari Маурицио Арривабене:
The Board of Directors have analysed the impact of the Covid-19 pandemic on the three years 2019/22 and defined the guidelines for a capital increase. Maurizio Arrivabene to oversee the Football Area.— JuventusFC (@juventusfcen) June 30, 2021
Совет директоров изучил влияние пандемии на трехлетний финансовый период. По нашей оценке, пандемия привела к потере 320 миллионов евро.
Принята долгосрочная стратегия развития, направленная на повышение конкурентоспособности клуба и обеспечение финансовой устойчивости.
Совет директоров принял стратегический план, направленный на увеличение капитала до 400 миллионов евро. Ответственность за реализацию принятого плана возложена на члена совета директоров Маурицио Арривабене.
По информации Reuters, Арривабене займет должность исполнительного директора клуба.
Отметим, что у руля туринцев вновь встал Массимилиано Аллегри.
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