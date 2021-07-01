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Бывший руководитель Ferrari призван вытащить «Ювентус» из финансовой ямы

Из-за пандемии коронавируса «бьянконери» не досчитались более 300 миллионов евро
Автоспорт Формула-1
15:21
Бывший руководитель Ferrari призван вытащить «Ювентус» из финансовой ямы
Маурицио Арривабене / Фото: autorsport.com.ru

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о новых полномочиях в клубе экс-директора Ferrari Маурицио Арривабене:

Совет директоров изучил влияние пандемии на трехлетний финансовый период. По нашей оценке, пандемия привела к потере 320 миллионов евро.

Принята долгосрочная стратегия развития, направленная на повышение конкурентоспособности клуба и обеспечение финансовой устойчивости.

Совет директоров принял стратегический план, направленный на увеличение капитала до 400 миллионов евро. Ответственность за реализацию принятого плана возложена на члена совета директоров Маурицио Арривабене.

По информации Reuters, Арривабене займет должность исполнительного директора клуба.

Отметим, что у руля туринцев вновь встал Массимилиано Аллегри.

Олег Шумейко-младший
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