Доменикали: «В прошлом мы действительно обсуждали переход Хэмилтона в Ferrari»

Босс Формулы-1 подтвердил, что в прошлом итальянская команда вела переговоры с британцем

Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что в прошлом Ferrari вела переговоры с Льюисом Хэмилтоном о возможном переходе в итальянскую команду действующего чемпиона. Доменикали был руководителем Ferrari с 2008 по 2014 годы.

Сам Хэмилтон рассказывал, что не знает, почему так вышло, но при этом заявлял, что переход никогда не было реальной возможностью.

Доменикали цитирует портал F1i.com.

«Честно говоря – да, это правда. Мы действительно обсуждали такой переход. Почему так ничего и не вышло? Думаю, Льюис в недавнем интервью и сам дал довольно точный ответ на этот вопрос. На сегодня же эта возможность, как я думаю, уже упущена. Есть такой фильм, который я порой вспоминаю в таких ситуациях – Sliding Doors. И там есть момент, что ты либо запрыгнешь на эскалатор, либо останешься внизу. Не знаю. Льюис тогда переживал конкретный момент своей жизни. Вряд ли мы можем винить его за этот выбор – тем более, если учесть, как сложилась его карьера».

Льюис Хэмилтон описал свои отношения с Максом Ферстаппеном в этом сезоне.