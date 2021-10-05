Доменикали: «В прошлом мы действительно обсуждали переход Хэмилтона в Ferrari»
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что в прошлом Ferrari вела переговоры с Льюисом Хэмилтоном о возможном переходе в итальянскую команду действующего чемпиона. Доменикали был руководителем Ferrari с 2008 по 2014 годы.
Сам Хэмилтон рассказывал, что не знает, почему так вышло, но при этом заявлял, что переход никогда не было реальной возможностью.
Доменикали цитирует портал F1i.com.
«Честно говоря – да, это правда. Мы действительно обсуждали такой переход. Почему так ничего и не вышло? Думаю, Льюис в недавнем интервью и сам дал довольно точный ответ на этот вопрос. На сегодня же эта возможность, как я думаю, уже упущена.
Есть такой фильм, который я порой вспоминаю в таких ситуациях – Sliding Doors. И там есть момент, что ты либо запрыгнешь на эскалатор, либо останешься внизу. Не знаю. Льюис тогда переживал конкретный момент своей жизни. Вряд ли мы можем винить его за этот выбор – тем более, если учесть, как сложилась его карьера».
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