Хэмилтон: «Не испытываю никакой вражды к Ферстаппену»
Семикратный чемпиона мира Льюис Хэмилтон описал свои отношения с гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном в этом сезоне.
Британца цитирует ESPN:
«Нет ощущения, что они изменились. Я всегда стараюсь действовать с уважением – неважно, едет он впереди меня или позади. Конечно, мы вместе сидели в комнате стюардов, но враждебности не было: он высказал свою точку зрения, я – свою.
Я позвонил ему после Сильверстоуна, но, опять же, не собираюсь поучать, хоть я и гораздо старше. Для меня было важно позвонить и попытаться растопить лед. В 25 лет я бы не смог это сделать. Я не испытываю к нему никакой вражды.
Я чувствую, что Макс – колоссальный талант, и получаю удовольствие от борьбы с ним. Согласен ли я со всеми его действиями? Это даже не важно. Важно, что он делает свое дело и извлечет выводы, а я могу контролировать лишь свои поступки. Что бы ни случилось, в конце сезона мы пожмем руки, а потом снова сразимся в следующем году».
Льюис Хэмилтон рассказал о противостоянии с Джорджем Расселлом и другими молодыми гонщиками в 2022 году.
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