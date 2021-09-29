Хэмилтон: «Не испытываю никакой вражды к Ферстаппену»

Льюис Хэмилтон / фото - express.co.uk

Семикратный чемпиона мира Льюис Хэмилтон описал свои отношения с гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном в этом сезоне.

Британца цитирует ESPN:

Я позвонил ему после Сильверстоуна, но, опять же, не собираюсь поучать, хоть я и гораздо старше. Для меня было важно позвонить и попытаться растопить лед. В 25 лет я бы не смог это сделать. Я не испытываю к нему никакой вражды.

Я чувствую, что Макс – колоссальный талант, и получаю удовольствие от борьбы с ним. Согласен ли я со всеми его действиями? Это даже не важно. Важно, что он делает свое дело и извлечет выводы, а я могу контролировать лишь свои поступки. Что бы ни случилось, в конце сезона мы пожмем руки, а потом снова сразимся в следующем году».