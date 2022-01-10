Феттель рассказал, в чем Мик Шумахер похож на своего отца Михаэля
Экклстоун рассказал, как четырехкратному чемпиону Ф-1 реанимировать карьеру
Экс-глава чемпионата считает, что Феттелю стоит вернуться в место, где он завоевал славу
Фото: Twitter Aston Martin
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун дал совет четырехкратному чемпиону Ф-1 Себастьяну Феттелю по поводу продолжения карьеры:
Феттель уйдет из Ф-1, когда посчитает нужным, не стоит ему об этом говорить.
Мы уже не знаем, насколько он быстр, поскольку машина неконкурентоспособна. Так что непросто делать такие выводы – будто он не так быстр, как раньше. На самом деле, ему нужно вернуться в Red Bull.
Напомним, что Aston Martin, цвета которой Феттель будет защищать в следующем году, лишилась руководителя.
Комментарии 0