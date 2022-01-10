Экклстоун рассказал, как четырехкратному чемпиону Ф-1 реанимировать карьеру

Фото: Twitter Aston Martin

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун дал совет четырехкратному чемпиону Ф-1 Себастьяну Феттелю по поводу продолжения карьеры:



Мы уже не знаем, насколько он быстр, поскольку машина неконкурентоспособна. Так что непросто делать такие выводы – будто он не так быстр, как раньше. На самом деле, ему нужно вернуться в Red Bull.