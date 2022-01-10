Экклстоун рассказал, как четырехкратному чемпиону Ф-1 реанимировать карьеру

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 18
Завтра 15
Развернуть Свернуть
Хоккей (2 события из 5) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Мариуполь - Краматорск 5:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс 4:3 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 100:102 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Нью-Орлеан Пеликанс 105:101 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 95:99 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Миннесота Тимбервулвс 123:141 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Чикаго Буллз 113:99 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Кливленд Кавальерс 96:82 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз 103:88 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлис 119:127 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (11 событий из 16) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Таппара - Ред Булл Мюнхен -:- Перенесен
20:00 Фрелунда - Регле -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Белый Барс -:- Запланирован
18:30 Донбасс - СК Сокол -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс 3:7 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен 4:3 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:1 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 103:99 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Юта Джаз 126:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс 111:96 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 91:111 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс 114:108 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс 108:109 Окончен
Хоккей (9 событий из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

Экклстоун рассказал, как четырехкратному чемпиону Ф-1 реанимировать карьеру

Экс-глава чемпионата считает, что Феттелю стоит вернуться в место, где он завоевал славу
Автоспорт Формула-1
10 января 19:07
Экклстоун рассказал, как четырехкратному чемпиону Ф-1 реанимировать карьеру
Фото: Twitter Aston Martin

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун дал совет четырехкратному чемпиону Ф-1 Себастьяну Феттелю по поводу продолжения карьеры:

Феттель уйдет из Ф-1, когда посчитает нужным, не стоит ему об этом говорить.

Мы уже не знаем, насколько он быстр, поскольку машина неконкурентоспособна. Так что непросто делать такие выводы – будто он не так быстр, как раньше. На самом деле, ему нужно вернуться в Red Bull.

Напомним, что Aston Martin, цвета которой Феттель будет защищать в следующем году, лишилась руководителя.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Себастьян Феттель Берни Экклстоун

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Феттель рассказал, в чем Мик Шумахер похож на своего отца Михаэля
Феттель рассказал, в чем Мик Шумахер похож на своего отца Михаэля
Автоспорт Формула-1
27 декабря 2021г. 15:16
Феттель рассказал, в каком случае отказался бы от чемпионского титула
Феттель рассказал, в каком случае отказался бы от чемпионского титула
Автоспорт Формула-1
27 декабря 2021г. 13:46
Феттель: «Если моим детям не захочется выступать в гонках – я не расстроюсь»
Феттель: «Если моим детям не захочется выступать в гонках – я не расстроюсь»
Автоспорт Формула-1
26 декабря 2021г. 18:00
Экклстоун: «Сегодня люди, которые становятся рыцарями не делают ничего конкретного для страны»
Экклстоун: «Сегодня люди, которые становятся рыцарями не делают ничего конкретного для страны»
Автоспорт Формула-1
21 декабря 2021г. 10:50
Экклстоун предлагает Ferrari назначить на пост руководителя ранее отстраненного от Ф-1 менеджера
Экклстоун предлагает Ferrari назначить на пост руководителя ранее отстраненного от Ф-1 менеджера
Автоспорт Формула-1
20 декабря 2021г. 14:56
Феттель: «После ухода из Ferrari я стал счастливее»
Феттель: «После ухода из Ferrari я стал счастливее»
Автоспорт Формула-1
20 декабря 2021г. 12:31

Новости: Автоспорт

Шумахер с большими ожиданиями подходит к сезону-2022
Шумахер с большими ожиданиями подходит к сезону-2022
Формула-1
10 января 22:54
«Просто наши грузовики быстрее». В «КАМАЗе» опровергли обвинения в жульничестве
«Просто наши грузовики быстрее». В «КАМАЗе» опровергли обвинения в жульничестве
Ралли Дакар
10 января 20:30
Экстрем выиграл 8-й этап ралли Дакар-2022
Экстрем выиграл 8-й этап ралли Дакар-2022
Ралли Дакар
10 января 19:40
Экклстоун рассказал, как четырехкратному чемпиону Ф-1 реанимировать карьеру
Экклстоун рассказал, как четырехкратному чемпиону Ф-1 реанимировать карьеру
Формула-1
10 января 19:07
«Русские жульничают». Гонщик из Нидерландов обвинил «КАМАЗ» в обмане
«Русские жульничают». Гонщик из Нидерландов обвинил «КАМАЗ» в обмане
Ралли Дакар
10 января 18:39
Леб выиграл седьмой этап Дакара, украинский экипаж – в топ-100
Леб выиграл седьмой этап Дакара, украинский экипаж – в топ-100
Ралли Дакар
09 января 20:45
Советник Red Bull назвал пилота, который ближе остальных по уровню к Хэмилтону и Ферстаппену
Советник Red Bull назвал пилота, который ближе остальных по уровню к Хэмилтону и Ферстаппену
Формула-1
08 января 18:00
Экс-пилот Ф-1 – о финале сезона-2021: «Меня воротит от того, что пилотов могут превратить в клоунов»
Экс-пилот Ф-1 – о финале сезона-2021: «Меня воротит от того, что пилотов могут превратить в клоунов»
Формула-1
08 января 09:00
Гасли: «Я не получаю признания за свои результаты»
Гасли: «Я не получаю признания за свои результаты»
Формула-1
07 января 21:20
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
3
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Все новости