Слухи не подтвердились. Феттель останется в Aston Martin на 2022 год

Состав пилотов команды не изменится

Фото: twitter.com/AstonMartinF1

В Aston Martin объявили состав гонщиков на 2022 год.

Боевыми пилотами команды останутся сын владельца Лоуренса Стролла Лэнс Стролл и четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

При этом ранее ходили слухи, что немец завершит карьеру после этого сезона, однако Феттель, напротив, с нетерпением ждет следующего чемпионата, ведь в 2022 году в силу вступит новый регламент:

«Я с нетерпением жду возможности сесть за руль машины Формулы 1 нового поколения. Они выглядят иначе и благодаря новому техническому регламенту должны обеспечить гораздо более плотную борьбу, чем в последние годы. Более захватывающие гонки – это здорово и для гонщиков, и для болельщиков. Перемены настолько большие, что каждая команда начнет с чистого листа – это отличная возможность для нас в Aston Martin. Я верю в силу нашей растущей команды и с нетерпением жду 2022 год».

Напомним, Aston Martin построит собственную базу за более чем $200 млн.