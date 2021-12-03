Экклстоун: «Все, с кем я разговариваю, верят, что Ферстаппен станет чемпионом»

Берни Экклстоун / фото - Getty Images

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о борьбе за титул чемпиона мира в нынешнем сезоне «Королевских гонок» между пилотом команды Mercedes Льюисом Хэмилтоном и гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном. Цитирует Экклстоуна портал RTL.

Признаюсь, что поставил на Ферстаппена. Надеюсь, я не потеряю свои деньги. Все, с кем я разговариваю, надеются, что Ферстаппен станет чемпионом. Было бы здорово увидеть, как кто-то другой выиграет чемпионат мира в этом году. Что касается возможных аварий между ними, то, конечно, они возможны. Но думаю, что оба этого не хотят».