Хэмилтон: «Победа в этом сезоне может стать для меня самой значительной в карьере»
Экклстоун: «Все, с кем я разговариваю, верят, что Ферстаппен станет чемпионом»
Бывший руководитель Формулы-1 – о борьбе за титул чемпиона мира
Берни Экклстоун / фото - Getty Images
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о борьбе за титул чемпиона мира в нынешнем сезоне «Королевских гонок» между пилотом команды Mercedes Льюисом Хэмилтоном и гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном. Цитирует Экклстоуна портал RTL.
«Ферстаппен и Хэмилтон оба по-своему очень конкурентоспособны. У обоих есть свой собственный стиль. Фанаты хотят видеть их борьбу. Они не хотят знать до старта, кто победит.
Признаюсь, что поставил на Ферстаппена. Надеюсь, я не потеряю свои деньги. Все, с кем я разговариваю, надеются, что Ферстаппен станет чемпионом. Было бы здорово увидеть, как кто-то другой выиграет чемпионат мира в этом году. Что касается возможных аварий между ними, то, конечно, они возможны. Но думаю, что оба этого не хотят».
Напомним, босс Williams заразился COVID-19 накануне Гран-при Саудовской Аравии.
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